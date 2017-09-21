В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения собаки на детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на троих детей в Сургуте, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

Информацию о нападении животного на двухлетнего мальчика на детской площадке опубликовали в начале сентября в одной из групп социальной сети "ВКонтакте". Проверяя данный факт, следователи выяснили, что незадолго до этого инцидента собака укусила еще двоих детей, проживающих в том же районе Сургута.

"На шее собаки был ошейник, вместе с тем опрошенные граждане, проживающие в данном районе, пояснили, что владельца у этой собаки нет, а ошейник на нее был одет защитниками животных для того, чтобы предотвратить ее отлов", — отмечается в сообщении СК.

В связи со случившимся ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сейчас следователи пытаются установить, имелся ли у собаки хозяин.

"Если будет установлено, что собака является бездомной, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак", — добавили в ведомстве.