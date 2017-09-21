В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения собаки на детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на троих детей в Сургуте, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.
"На шее собаки был ошейник, вместе с тем опрошенные граждане, проживающие в данном районе, пояснили, что владельца у этой собаки нет, а ошейник на нее был одет защитниками животных для того, чтобы предотвратить ее отлов", — отмечается в сообщении СК.
В связи со случившимся ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Сейчас следователи пытаются установить, имелся ли у собаки хозяин.
"Если будет установлено, что собака является бездомной, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак", — добавили в ведомстве.