В Пермском крае проверят данные о смерти пассажира из ФРГ на борту самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Следствие в Пермском крае проводит доследственную проверку по факту смерти гражданина Германии на борту воздушного судна Airbus-A330 сообщением "Дюссельдорф (Германия) – Пекин (КНР)", сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 сентября примерно в 21.00 по местному времени (19.00 мск) в аэропорту города Пермь совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus-A330 сообщением "Дюссельдорф (Германия) – Пекин (КНР)" по причине смерти пассажира на борту самолета.