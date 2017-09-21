После крушения вертолета в заповеднике на Кубани возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного вертолета в конце августа на территории заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 21 августа текущего года. Легкомоторный вертолет Robinson R66, принадлежавший ООО "Блэквуд Шиппинг", потерпел крушение в районе горы "Медведь", находящейся на территории государственного природного заповедника "Утриш" Анапского района Кубани. Вертолет сгорел, пилот погиб на месте происшествия.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

В результате возгорания вертолета возник пожар на территории заповедника. Общий ущерб, причиненный компании и заповеднику составил около 44,4 миллиона рублей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.