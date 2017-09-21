Полиция в Ленобласти изучает видео, где школьница избивает сверстницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в интернете, на котором школьница из Тихвинского района Ленинградской области избивает свою ровесницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В поле зрения полиции попало размещенное в сети видео, на котором запечатлено избиение школьницы из Тихвинского района… В настоящее время полиция изучает появившееся в сети видео", — говорится в сообщении.

Полицией установлено, что 5 августа в одном из микрорайонов города Тихвина между двумя несовершеннолетними, гулявшими в одной компании, произошел конфликт, в результате которого одна из девочек избила свою сверстницу. В это время их общие знакомые снимали происходящее на видео, которое спустя определенное время выложили в сеть.

По данным пресс-службы, 13 августа мать пострадавшей девочки, узнав о произошедшем конфликте, обратилась в полицию. Заявление женщины было принято и рассмотрено в установленном порядке.

"По результатам медицинской экспертизы, проведенной спустя восемь дней с момента инцидента, никаких повреждений у подростка зафиксировано не было", — отмечается в сообщении.