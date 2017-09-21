Число пострадавших из-за выброса сероводорода под Оренбургом выросло до 46

УФА, 21 сен — РИА Новости. После выброса сероводорода из-за аварии на нефтяной скважине около оренбургского поселка Самородово за медицинской помощью за сутки обратились 46 человек, в том числе 28 детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области.

После разгерметизации скважины №1105-2 в среду произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода. В зоне загазованности оказался поселок Самородово, который находится в 11 километрах от скважины. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратился 31 человек, госпитализированы 22 ребенка.

"К медикам за сутки обратились 46 человек, из них 28 — это дети. Накануне в больницы Оренбурга были госпитализированы 22 ребенка из этого поселка, у всех них диагностирована легкая степень отравления сероводородом, за ними всю ночь наблюдали специалисты. Семнадцать из них сегодня готовятся к выписке, остальные останутся в больнице по поводу выявленных заболеваний, не связанных с отравлением", — рассказал представитель ведомства.

По его словам, в поселке Самородово дежурит бригада скорой помощи, доктора обходят жителей, чтобы проверить их самочувствие. "Осмотрели всех детей в школе и в детском саду, их порядка 350. Кроме того, на особом внимании у нас 10 беременных женщин и маломобильные граждане. Социальные работники продолжают отслеживать ситуацию, они обзванивают семьи", — рассказал собеседник агентства.