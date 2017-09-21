В Москве вынесли приговор мужчинам, похитившим у банка 245 миллионов рублей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы двух мужчин за хищение 245 миллионов рублей у одного из столичных банков, сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

"На основании материалов уголовного дела о хищении 245 миллионов рублей у одного из банков столицы, расследованного ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, Останкинским районным судом города Москвы двоим подсудимым вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому", — приводятся слова Титова на сайте ГУМВД по Москве.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, один из которых был учредителем организации по производству безалкогольных напитков, для получения кредита представили в банк подложные документы и недостоверные сведения о финансовом состоянии фирмы.

В результате стороны заключили три кредитных договора, максимальный лимит выдачи средств по которым составил 245 миллионов рублей. Деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению. По этому факту было возбуждено дело о мошенничестве в сфере кредитования.

В мае 2016 года мошенников задержали и арестовали. В марте текущего года расследование было завершено, фигурантам дела предъявили обвинение в мошенничестве.