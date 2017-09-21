В кузбасском поселке пожарные вынесли двух детей из горящего дома

КЕМЕРОВО, 21 сен — РИА Новости. Пожарные спасли трехлетнего мальчика и полугодовалую девочку из охваченного пламенем частного дома в кузбасском поселке Яя, сообщает в четверг пресс-служба областного главка МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на четверг. Огнеборцы узнали об инциденте от соседей, которые увидели, что горит крыша дома и надворных построек, из окон дома идет дым. Прибывшим пожарным очевидцы сообщили, что в доме находятся дети.

"Из-за того, что вход в дом был полностью охвачен пламенем, сотрудники МЧС, не теряя ни секунды, проникли внутрь через окно. В одной из комнат они обнаружили двоих маленьких детей, их тут же вынесли из горящего дома и передали врачам скорой помощи", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУМЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать. Всего к тушению привлекались шесть сотрудников ведомства и две единицы техники.

Причину произошедшего в настоящее время устанавливают специалисты.