В Забайкалье поймали банду лжесантехников, грабившую пенсионеров

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Группа мужчин под видом сантехников приходила домой к пожилым жителям Забайкалья и обворовывала их, сообщила журналистам руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова.

© РИА Новости / Вадим Жернов Перейти в фотобанк В Ленинградской области задержали шесть лжеполицейских По данным полиции, сначала мужчины приходили в квартиры для установки сантехнического оборудования, а через несколько дней возвращались под предлогом его проверки и похищали деньги хозяев. Трое подозреваемых были задержаны в Краснокаменске.

"Добычей… становились, как правило, все сбережения пенсионеров, сумма которых доходила до 150 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. В настоящее время следователями… УМВД России по Забайкальскому краю доказана причастность злоумышленников к 16 эпизодам противоправной деятельности, которые они совершили в Чите, Петровск-Забайкальском, Краснокаменском и Улетовском районах", — сказала Иванова.

Она добавила, что мужчинам было предъявлено обвинение в совершении ряда краж в составе организованной группы, они находятся под стражей. По словам Ивановой, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.