В центре Ростова пять человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек пострадали при столкновении в центре Ростова-на-Дону легкового автомобиля с машиной скорой помощи, которая везла пациента в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Авария произошла в 0.35 мск четверга на проспекте Буденновский. "По предварительным данным, Lada Priora не уступила дорогу машине скорой помощи", — сказал собеседник.

В результате ДТП в легковушке пострадали водитель и пассажир, а в скорой помощи — водитель, фельдшер и пациентка, которую везли в больницу. Все пострадавшие были доставлены в больницу, но госпитализированы не были.