В башкирской деревне из-за задымления эвакуировали более 170 человек

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Более 170 человек эвакуировали из школы в деревне в Кармаскалинском районе Башкирии из-за задымления, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В деревне Савалеево в Кармалинском районе были эвакуированы 179 человек из-за задымления в подвале средней общеобразовательной школы. Причиной задымления стало тление проводки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет. После проветривания помещений учебный процесс возобновится.