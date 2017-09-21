В Приамурье уволили главу кадетского корпуса, где нашли нарушения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен — РИА Новости. Директора Амурского кадетского корпуса Владимира Вощевоза уволили после проверки, которая выявила в учебном заведении многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

В начале июля корпус попросили проверить активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их словам, родители пожаловались на драки между кадетами, факты вымогательства денег и личных вещей. По словам родителей, воспитанников корпуса без веских причин будили за несколько часов до подъема, в качестве наказания в сильные морозы строевую подготовку по три-четыре часа проводили на улице. Также родители сообщали об антисанитарных условиях в пищеблоке и грубом поведении педагогов, которые рекомендовали желающим защитить своих детей "не выносить сор из избы".

Рабочая группа во время проверки выявила нарушения законодательства в части организации бытовых условий жизни кадетов, в порядке зачисления детей на обучение, в предоставлении медицинской помощи и в других направлениях деятельности.

"С директором Амурского кадетского корпуса расторгли договор. Расторжение договора стало следствием проверки, проведенной в кадетском корпусе по поручению губернатора области Александра Козлова. В результате межведомственная рабочая группа выявила нарушения в части зачисления обучающихся, хранения оружия, бытового содержания курсантов и другие", — сообщает пресс-служба.

В правительстве уточнили, что сейчас исполняющим обязанности директора работает Алла Огарь, ранее занимавшая должность заместителя директора. Власти также сообщили, что разработали план по оздоровлению работы корпуса.

Амурский кадетский корпус начал работать в регионе в 2010 году, сейчас здесь обучаются 240 человек. Ежегодно выпускается около 40 человек. За семь лет существования во главе учреждения стояли три руководителя.