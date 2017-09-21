Подозрительный предмет, обнаруженный на ТЭЦ в Москве, оказался муляжом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозрительный предмет, обнаруженный на территории ТЭЦ на востоке Москвы, оказался муляжом и угрозы не представляет, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Предмет был обнаружен около 5 утра, в районе запасных ворот около поста №2. Были вызваны представители правоохранительных и силовых органов.

"В 06.20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.