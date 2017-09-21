Звонки о "минировании" шести зданий в Нальчике оказались ложными

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (115)

НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Поступившие в среду звонки о минировании шести зданий в Нальчике оказались ложными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

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"Вечером в среду поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в шести кинотеатрах, торговых центрах и магазинах в Нальчике. Правоохранители эвакуировали людей со всех объектов, провели проверки, сообщения не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" разных зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.