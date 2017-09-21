НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Поступившие в среду звонки о минировании шести зданий в Нальчике оказались ложными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
5.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Вечером в среду поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в шести кинотеатрах, торговых центрах и магазинах в Нальчике. Правоохранители эвакуировали людей со всех объектов, провели проверки, сообщения не подтвердились", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" разных зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.