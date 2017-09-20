Звонки о "минировании" зданий во Владикавказе оказались ложными

НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Звонки о "минировании" 12 зданий во Владикавказе поступили в течение среды в экстренные службы Северной Осетии, ни один из них не подтвердился, сообщает региональное МВД.
Волна анонимных звонков о "минировании" разных зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого с 12 сентября в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
*Запрещенная в России террористическая организация