Звонки о "минировании" зданий во Владикавказе оказались ложными

НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Звонки о "минировании" 12 зданий во Владикавказе поступили в течение среды в экстренные службы Северной Осетии, ни один из них не подтвердился, сообщает региональное МВД.

"В среду в органы внутренних дел поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в 12 зданиях на территории Владикавказа. Сотрудники полиции провели все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых никаких опасных объектов не обнаружено. Жизни и здоровью граждан в настоящее время ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Волна анонимных звонков о "минировании" разных зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого с 12 сентября в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

*Запрещенная в России террористическая организация