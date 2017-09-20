Астраханский суд оштрафовал двух студентов за сокрытие информации об ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Районный суд в Астрахани оштрафовал двух студентов мединститута, не сообщивших в правоохранительные органы о знакомом, который примкнул к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ)* и склонял их присоединиться к нему.

Кировский районный суд Астрахани сообщил, что в среду был вынесен приговор Джамалутдину Салаватову и Нариману Магомедову, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступления, предусмотренные статьей 208 УК РФ).

"Приговором суда Салаватов и Магомедов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей каждому", — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимые признали себя виновными, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Приговор в законную силу не вступил.

В то же время источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что подсудимые приехали в Астрахань из Дагестана и являются студентами Астраханского государственного медицинского университета. По словам источника, молодые люди учились вместе с человеком, который примкнул к террористической группировке ИГ* и в данный момент находится на территории Сирии. Источник добавил, что знакомый склонял подсудимых присоединиться к нему.

В феврале Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недонесении из так называемого "пакета Яровой" в отношении мужчины, который не сообщил об участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. Ему был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.

*Террористическая организация, запрещенная в России