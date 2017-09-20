Под Оренбургом возбудили дело после выброса сероводорода на скважине

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту аварии на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, сообщается на сайте ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 сентября во время ремонтных работ на скважине произошел выброс газо-нефтяной воздушной смеси, "в результате чего 31 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, госпитализированы в различные медицинские учреждения города Оренбурга с диагнозом "отравление сероводородом".