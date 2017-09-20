Под Оренбургом возбудили дело после выброса сероводорода на скважине

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области ликвидируют разлив нефти во время учений. Архивное фото

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области ликвидируют разлив нефти во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту аварии на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что после разгерметизации скважины №1105-2 произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода. Скважина находится в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в 7 километрах севернее населенного пункта Чкалов. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС. Сообщалось, что за медицинской помощью обратился 31 человек, госпитализированы 22 ребенка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 сентября во время ремонтных работ на скважине произошел выброс газо-нефтяной воздушной смеси, "в результате чего 31 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, госпитализированы в различные медицинские учреждения города Оренбурга с диагнозом "отравление сероводородом".