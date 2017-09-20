Сообщения о "минировании" саратовского вуза оказались ложными

САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщения о минировании двух зданий саратовского вуза, откуда в среду эвакуировали около 800 человек, оказались ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Информация по обоим объектам в Саратове и в Энгельсе не подтвердилась о том, что там заминированы здания образовательного учреждения", — сказал заместитель начальника пресс-службы регионального главка МВД Владимир Костеров.
5.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.5%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Запрещенная в России террористическая организация