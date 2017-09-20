Из двух саратовских вузов эвакуировали около 800 человек

САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 800 сотрудников и преподавателей двух структурных подразделений Саратовского государственного технического университета имени Гагарина в Саратове и Энгельсе эвакуированы в среду после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Алена Егорова.

Ранее в региональном главке МВД сообщили РИА Новости, что здание в центре Саратова эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Местные СМИ пишут, что речь шла одном из корпусов СГТУ.

Как уточнила Егорова, неизвестные около 15.00 по местному времени (14.00 мск) позвонили в Институт развития бизнеса и стратегий (ИРБИС) в Саратове, а спустя несколько минут — в Энгельсский технологический институт (филиал СГТУ в городе Энгельс).

"В сами учебные заведения примерно в одно и то же время поступили звонки — сказали, что непосредственно в здании заложены эти устройства… В Энгельсе эвакуированы около 200 студентов и сотрудников, а из ИРБИС — около 600 человек", — рассказала собеседница агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.