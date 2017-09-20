В Ярославской области заявили о 18 анонимных сообщениях о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Правительство Ярославской области заявило о поступлении в среду из-за рубежа 18 сообщений о заложенных взрывных устройствах на объектах с массовым пребыванием людей в областном центре, информация о минировании не подтвердилась.

В среду мэрию Ярославля эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что в городе также были эвакуированы несколько торговых центров и школа.

"Из-за анонимных звонков на ряде объектов в Ярославле произошла массовая эвакуация, 20 сентября из-за рубежа поступило 18 ложных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты с массовым пребыванием людей… Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась", — говорится в сообщении правительства региона.

По его данным, эвакуация проводилась из торговых центров, банков, образовательных учреждений, гостиниц, здания мэрии Ярославля.

"Правоохранительными органами в рамках законодательства проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц. Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами", — отмечают областные власти.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.