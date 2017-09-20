В Ярославской области заявили о 18 анонимных сообщениях о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Правительство Ярославской области заявило о поступлении в среду из-за рубежа 18 сообщений о заложенных взрывных устройствах на объектах с массовым пребыванием людей в областном центре, информация о минировании не подтвердилась.
"Из-за анонимных звонков на ряде объектов в Ярославле произошла массовая эвакуация, 20 сентября из-за рубежа поступило 18 ложных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты с массовым пребыванием людей… Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась", — говорится в сообщении правительства региона.
По его данным, эвакуация проводилась из торговых центров, банков, образовательных учреждений, гостиниц, здания мэрии Ярославля.
"Правоохранительными органами в рамках законодательства проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц. Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами", — отмечают областные власти.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.