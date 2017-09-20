Москвич выжил после 11 ударов топором по голове

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Житель Москвы напал на молодого человека бывшей девушки и 11 раз ударил его топором по голове, пострадавший остался жив, сообщает сайт городского МВД.

Инцидент произошел на севере столицы. На преступление 22-летнего подозреваемого подговорила его 19-летняя подруга, с которой он некогда встречался. За 25-летним потерпевшим, который тоже поддерживал близкие отношения с девушкой, преступники следили несколько недель.

Нападавший первым ударом сбил жертву с ног, а следующие десять нанес в попытке добить молодого человека. Затем он забрал телефон, который собирался продать, и скрылся с места преступления. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пострадавший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", оба подозреваемых взяты под стражу.