В Симферополе эвакуировали сотрудников горсовета после анонимного звонка

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (108)

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Правоохранители эвакуировали из здания городского совета Симферополя всех сотрудников из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщил РИА Новости сотрудник администрации столицы Крыма.

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"Всех сотрудников из здания горсовета Симферополя эвакуировали, здесь работают правоохранители. Было сообщение о взрывном устройстве", — сообщили в администрации.

Эвакуация произошла около 16.00 мск. Здание городского совета расположено в центре на пересечении улиц Толстого и Горького.

Сейчас правоохранители с собаками также находятся у здания крымского парламента в центре города. Эвакуация из парламента не проводилась.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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