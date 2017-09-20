В Симферополе эвакуировали сотрудников горсовета после анонимного звонка

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Правоохранители эвакуировали из здания городского совета Симферополя всех сотрудников из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщил РИА Новости сотрудник администрации столицы Крыма.
5.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.5%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Эвакуация произошла около 16.00 мск. Здание городского совета расположено в центре на пересечении улиц Толстого и Горького.
Сейчас правоохранители с собаками также находятся у здания крымского парламента в центре города. Эвакуация из парламента не проводилась.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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