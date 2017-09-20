Глава штаба Навального отверг обвинения, что "заказал" сам себя

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин опроверг утверждение о том, что он сам "заказал" нападение на себя.

В среду, как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Москве, задержанный по подозрению в избиении Ляскина заявил сотрудникам полиции, что руководитель штаба Навального предложил инсценировать нападение на двух человек, одним из которых был сам Ляскин, за что якобы пообещал 150 тысяч рублей и в качестве задатка передал 10 тысяч.

"Это бред и очень похоже на какую-то провокацию", — сказал Ляскин РИА Новости.

Он также сообщил, что к 17.00 мск едет в ОВД "Мещанское" с адвокатом. "Они вызвали меня… Сказали — следственные действия", — пояснил собеседник агентства.

Ранее Ляскин сообщил РИА Новости, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме. В полиции 15 сентября подтвердили, что проводят проверку сообщения о нападении на гражданина в Москве на улице Гиляровского, рядом со штабом Навального. Ляскин был на "скорой" доставлен в НИИ имени Склифосовского, нападавший, по его словам, скрылся. Правоохранители возбудили дело о хулиганстве.