Сообщения о "минировании" зданий в Туле не подтвердились

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Информация о минировании зданий в Туле, которые стали причиной массовой эвакуации, оказались ложными; полиция устанавливает авторов сообщений, говорится в релизе управления МВД по региону.

В среду в Туле после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах массово эвакуировали торговые центры и административные здания. По данным местных СМИ, эвакуировали также учебные заведения, ярмарки, рынки, проверялись жилые дома. Возле проверяемых объектов перекрывалось движение.

"В УМВД России по Тульской области поступили сообщения о минировании зданий на территории города Тулы. Правоохранительными органами проведены необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых ничего опасного не обнаружено. В настоящее время устанавливаются лица, сделавшие эти сообщения", — говорится в сообщении.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.