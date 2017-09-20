"Газпром нефть" подтвердила выброс газа на скважине под Оренбургом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Выброс газа и жидкости произошел на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения дочернего общества "Газпром нефти" —"Газпромнефть-Оренбург" — в ходе ремонтных работ, которые выполняло ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть-Оренбург".
"Двадцатого сентября 2017 года в ночное время на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в ходе ремонтных работ, которые выполняло ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", произошел выброс жидкости и газа. В настоящее время на скважине ведутся ремонтно-восстановительные работы",- сообщает компания.
"Несмотря на то, что инцидент допущен подрядной организацией ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", "Газпромнефть-Оренбург" готов оказать необходимую помощь жителям, оказавшимся в зоне воздействия выброса",- отмечает "дочка" "Газпром нефти".