"Газпром нефть" подтвердила выброс газа на скважине под Оренбургом

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области ликвидируют разлив нефти во время учений. Архивное фото

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области ликвидируют разлив нефти во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Выброс газа и жидкости произошел на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения дочернего общества "Газпром нефти" —"Газпромнефть-Оренбург" — в ходе ремонтных работ, которые выполняло ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть-Оренбург".

Ранее сообщалось, что после разгерметизации скважины №1105-2 произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода. Скважина находится в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в 7 километрах севернее населенного пункта Чкалов. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС. Сообщалось, что за медицинской помощью обратились 31 человек, из них 27 детей.

"Двадцатого сентября 2017 года в ночное время на одной из скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в ходе ремонтных работ, которые выполняло ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", произошел выброс жидкости и газа. В настоящее время на скважине ведутся ремонтно-восстановительные работы",- сообщает компания.

По данным экологического контроля в зоне загазованности оказался поселок Самородово, который находится в 11 километрах от скважины.

"Несмотря на то, что инцидент допущен подрядной организацией ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", "Газпромнефть-Оренбург" готов оказать необходимую помощь жителям, оказавшимся в зоне воздействия выброса",- отмечает "дочка" "Газпром нефти".