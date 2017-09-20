В Свердловской области нашли тело пропавшей три года назад актрисы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Тело актрисы екатеринбургского театра "Волхонка" Елены Шаховой, пропавшей в 2014 году, нашли в лесу около города Красноуральска, сообщают в среду местные СМИ.

В управлении СК по Свердловской области информацию комментировать не стали.

Сведения о смерти женщины подтверждаются на странице "Волхонки" в социальной сети "Вконтакте".

"Ушла из жизни великолепная актриса Шахова Елена Владимировна. Эта трагедия затронула всех, кто ее знал. Она была чудесным, добрым человеком и удивляла многих своей щедростью, глубиной таланта, мастерством и профессионализмом", — говорится в сообщении "Волхонки".

По данным учреждения, Елена Шахова в 1982 году закончила Свердловское театральное училище, затем десять лет служила в Русском драматическом театре в Чебоксарах. В 1992-1995 — в Молодежном театре Краснодара. В "Волхонке" — с 1995 года. Являлась неоднократным лауреатом премии "Браво" и лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Пропала в 2014 году.