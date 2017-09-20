Число госпитализированных детей после ЧП под Оренбургом выросло до 22

УФА, 20 сен — РИА Новости. Число госпитализированных детей из района ЧС в Оренбургской области, где произошел выброс сероводорода, увеличилось до 22, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что после разгерметизации скважины №1105-2 произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода. Скважина находится в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в 7 километрах севернее населенного пункта Чкалов. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС. Сообщалось, что за медицинской помощью обратились 29 местных жителей, средин них 25 — в возрасте от 4 до 12 лет, 18 несовершеннолетних госпитализировали в больницу Оренбурга для динамического наблюдения врачами-токсикологами.

"Всего за медицинской помощью обратились 31 человек, из них 27 детей. Они жалуются на головную боль, тошноту и головокружение. Кроме того, трое взрослых вызывали скорую помощь. Двадцать детей госпитализированы в детское отделение городской клинической больницы №6 города Оренбург и еще два подростка — в клиническую больницу имени Пирогова", — рассказал представитель регионального правительства.

По его данным, еще четверо взрослых и пять детей находятся под медицинским наблюдением по месту жительства. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Власти региона просят жителей поселка Самородово держать закрытыми окна и двери до полной ликвидации ЧП.