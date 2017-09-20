Власти Оренбургской области контролируют ситуацию после аварии на скважине

УФА, 20 сен — РИА Новости. Власти Оренбургской области держат под контролем ситуацию после аварии на нефтяной скважине, в результате которой произошел выброс сероводорода и пострадали около 30 человек, пик чрезвычайного происшествия пройден, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального правительства.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят подворовой обход, проверяют, как себя чувствуют жители, особое внимание уделяется инвалидам и одиноким пенсионерам.

"Пик ЧП пройден, на данный момент ситуация уже локализована. Госпитализированные дети будут наблюдаться в больнице до завтрашнего утра. Их состояние стабильное, только что доложили из больницы, что детей накормили", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что правительство региона рекомендовало учителям в школах обратить внимание на состояние детей, которые не обращались к медикам.