Саратовский вуз эвакуировали из-за сообщения о бомбе

САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Здание в центре Саратова эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. По данным местного ИА "Свободные новости", речь идет об одном из корпусов Саратовского государственного технического университета имени Гагарина.

"Поступило сообщение о минировании одного из зданий в центре Саратова. Проведена эвакуация, проводится обследование здания на наличие взрывных устройств", — сказал собеседник агентства, уточнив, что на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 5.2% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

5.6% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

75.5% Узнал(а) о случившемся из новостей

13.7% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.