Саратовский вуз эвакуировали из-за сообщения о бомбе

САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Здание в центре Саратова эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. По данным местного ИА "Свободные новости", речь идет об одном из корпусов Саратовского государственного технического университета имени Гагарина.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.
5.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.5%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.