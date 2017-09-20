Сообщения о "минировании" зданий в Калуге оказались ложными

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Сообщения о минировании зданий в Калуге, которые стали причиной эвакуации, оказались ложными, сообщило УМВД по региону.

В среду в Калуге были эвакуированы по меньшей мере 15 зданий — торговые центры, школа, а также учреждения госструктур. УМВД сообщает, что полиция провела проверку по всем сообщениям о "минировании".

"По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердились. Оснований для беспокойства граждан не имеется. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициаторов звонков", — говорится в сообщении.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Запрещенная в России террористическая организация