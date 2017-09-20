Под Оренбургом при выбросе сероводорода пострадали 29 человек

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области ликвидируют разлив нефти во время учений. Архивное фото

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области ликвидируют разлив нефти во время учений. Архивное фото

УФА, 20 сен — РИА Новости. Около 30 человек, большая часть из которых дети, пострадали в Оренбургской области, где произошел выброс сероводорода после аварии на скважине, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по области Анжелика Линькова.

В среду сообщалось о 19 пострадавших детях при разгерметизации скважины №1105-2, где произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода. Скважина находится в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в семи километрах севернее населенного пункта Чкалов Оренбургского района. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС.

"Сейчас установлено, что в больницу оренбургского поселка Самородово за медицинской помощью обратились 29 местных жителей, среди них 25 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Все обратившиеся жалуются на тошноту и головокружение, 18 несовершеннолетних детей госпитализированы в больницу Оренбурга для динамического наблюдения врачами-токсикологами", — рассказала собеседница агентства.

По ее данным, состояние пострадавших удовлетворительное. Остальные пострадавшие дети находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.