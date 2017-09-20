Под Оренбургом при выбросе сероводорода пострадали 29 человек

УФА, 20 сен — РИА Новости. Около 30 человек, большая часть из которых дети, пострадали в Оренбургской области, где произошел выброс сероводорода после аварии на скважине, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по области Анжелика Линькова.
"Сейчас установлено, что в больницу оренбургского поселка Самородово за медицинской помощью обратились 29 местных жителей, среди них 25 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Все обратившиеся жалуются на тошноту и головокружение, 18 несовершеннолетних детей госпитализированы в больницу Оренбурга для динамического наблюдения врачами-токсикологами", — рассказала собеседница агентства.
По ее данным, состояние пострадавших удовлетворительное. Остальные пострадавшие дети находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.