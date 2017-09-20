Экс-владельца производства воды "Архыз" оставили под домашним арестом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил под домашним арестом экс-бенефициара компании "Висма", производящей минеральную воду "Архыз", Валерия Герюгова, который обвиняется в хищении у Сбербанка кредитов почти на 2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Герюгов находится под домашним арестом с 10 апреля. Расследование началось после обращения в МВД РФ представителей Сбербанка о хищении кредитов на 1,8 миллиарда рублей, выделенных в 2012 году группе компаний "Висма", бенефициаром и руководителем которой являлся Герюгов.