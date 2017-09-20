В Сургуте пьяного священника оштрафовали за неповиновение полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. Задержанного за езду в нетрезвом виде священнослужителя из Сургута оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение требованию сотрудника полиции, сообщила РИА Новости представитель Сургутского городского суда Диана Андреева.

Ранее СМИ распространили видеозапись задержания мужчины, который, как указывают авторы, является священнослужителем одного из храмов Сургута. На кадрах он нецензурно выражается и пытается вступить в конфликт с полицейскими, сопротивляясь задержанию и требуя вызвать сотрудников правоохранительных органов.

В суде агентству подтвердили, что вечером 17 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением указанного мужчины, "имевшего признаки опьянения".

"При оформлении процессуальных документов он оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей по охране общественного порядка. В судебном заседании… факт совершения административного правонарушения при обстоятельствах, указанных в протоколе, признал. В содеянном раскаялся", — рассказала собеседница агентства, уточнив, что суд назначил священнику наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.

По информации местных изданий, в прошлом году мужчина был лишен водительского удостоверения, как предполагается, за пьяную езду. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.