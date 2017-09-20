Власти Оренбуржья ввели в области режим ЧС из-за аварии на скважине

УФА, 20 сен — РИА Новости. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС из-за выброса нефтяной жидкости и сероводорода после аварии на скважине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших детях в результате разгерметизации скважины №1105-2 с последующим выбросом нефтяной жидкости и сероводорода, находящейся в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в семи километрах севернее населенного пункта Чкалов Оренбургского района.

"Губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства о введении на территории муниципальных образований города Оренбург и в Оренбургском районе режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — сообщил собеседник.

Он отметил, что режим ЧС введен для обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, снижения ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации, вызванной разгерметизацией скважины.

"Главам Оренбурга и Оренбургского района рекомендовано постоянно мониторить ситуацию и своевременно информировать население об обстановке. Кроме того, необходимо организовать подворовой обход сел, чтобы понять, как себя чувствуют жители, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации", — пояснил собеседник.

Кроме того, Минздрав области готовит больницы на случай, если начнется госпитализация жителей. Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха.