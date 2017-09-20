Власти Оренбуржья ввели в области режим ЧС из-за аварии на скважине

УФА, 20 сен — РИА Новости. Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС из-за выброса нефтяной жидкости и сероводорода после аварии на скважине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области.
"Губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства о введении на территории муниципальных образований города Оренбург и в Оренбургском районе режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — сообщил собеседник.
Он отметил, что режим ЧС введен для обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, снижения ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации, вызванной разгерметизацией скважины.
Кроме того, Минздрав области готовит больницы на случай, если начнется госпитализация жителей. Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха.