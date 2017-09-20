После аварии на скважине под Оренбургом ПДК сероводорода превышена в 6 раз

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Содержание сероводорода в воздухе на месте разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург" в Оренбургской области превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в шесть раз, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших детях в результате разгерметизации скважины №1105-2 с последующим выбросом нефтяной жидкости и сероводорода, находящейся в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в семи километрах севернее населенного пункта Чкалов Оренбургского района. По данным источника, скважина принадлежит ООО "Газпромнефть-Оренбург" и находилась на консервации.

"Лаборатория Роспотребнадзора зафиксировала превышение ПДК по сероводороду в шесть раз", — сказал собеседник агентства.