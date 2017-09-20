В Югре предъявили обвинение водителю грузовика, столкнувшегося с поездом

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (22)

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. Архивное фото

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. Водителю грузовика, столкнувшегося с поездом в Ханты-Мансийском автономном округе, предъявили обвинение, сообщает в среду Уральское следственное управление на транспорте СК России.

Авария произошла 9 сентября на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По сведениям транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. В результате инцидента пострадали 20 человек, в том числе водитель машины. Позже один из пострадавших умер в больнице Нижневартовска.

"Водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводятся комплексные судебные экспертизы.

По данным администрации Нижневартовска, в местных больницах остаются шесть пострадавших, среди них — трое детей. Состояние одной из женщин врачи оценивают как тяжелое.

Ранее власти Югры приняли решение выделить 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим. Предполагается, что ее получат 15 человек.