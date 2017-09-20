Выбросившая сероводород скважина под Оренбургом находилась на консервации

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Скважина ООО "Газпромнефть-Оренбург" в Оренбургской области, при разгерметизации которой с выбросом сероводорода пострадали 19 детей, находилась на консервации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Скважина ООО "Газпромнефть-Оренбург" находилась на консервации", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после ЧП 19 детей с признаками отравления парами сероводорода обратились в медучреждение населенного пункта Самородово, который находится в десяти километрах от места происшествия.