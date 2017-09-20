Выбросившая сероводород скважина под Оренбургом находилась на консервации

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области во время учений

Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области во время учений

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Скважина ООО "Газпромнефть-Оренбург" в Оренбургской области, при разгерметизации которой с выбросом сероводорода пострадали 19 детей, находилась на консервации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших детях в результате разгерметизации скважины №1105-2 с последующим выбросом нефтяной жидкости и сероводорода, находящейся в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в семи километрах севернее населенного пункта Чкалов Оренбургского района.

"Скважина ООО "Газпромнефть-Оренбург" находилась на консервации", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после ЧП 19 детей с признаками отравления парами сероводорода обратились в медучреждение населенного пункта Самородово, который находится в десяти километрах от места происшествия.