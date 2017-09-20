На Урале мужчина перевел почти миллион рублей на неизвестный сайт

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Житель города Чебаркуль лишился почти одного миллиона рублей, которые он в течение нескольких месяцев переводил на счет иностранного сайта, получая за это проценты, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.
"В следственном отделе муниципального отдела МВД России "Чебаркульский" возбуждено уголовное дело за "мошенничество". В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления", — говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.