В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение частных домов в центре Ростова-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Чернявская.

Информация о возгорании по адресу 11-я линия, 35 поступила на пульт дежурного в 11.52 мск среды. Пожару был присвоен второй ранг. Огонь охватил три частных дома. В 13.05 мск пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.

"В 13.22 ликвидация открытого горения. Идет проливка конструкций домов", — сказала Чернявская. При пожаре никто не пострадал, из близлежащих домов были эвакуированы порядка 20 человек.

В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.