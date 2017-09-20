Под Оренбургом проверяют данные об отравлении детей сероводородом

УФА, 20 сен — РИА Новости. Следователи проверяют информацию об отравлении несовершеннолетних в результате выброса сероводорода после аварии на скважине в Оренбургской области, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СК РФ.
"Сейчас следователи проверяют достоверность этой информации. Якобы ряд несовершеннолетних детей обратились в медицинские учреждения с отравлением. Мы проверяем, имеют ли отношение эти случаи к аварии на скважине", — пояснил представитель следствия.
Он отметил, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, в районе ЧС сейчас работают стационарные и передвижные экологические посты. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.