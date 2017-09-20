В центре Ростова загорелись три частных дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание частных домов в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщила в среду РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Чернявская.

По ее словам, в 11.52 мск среды на пульт дежурного поступила информация о возгорании по адресу 11 линия, 35. Пожару был присвоен второй ранг.

"Огонь охватил три частных дома. В 13.05 пожар локализован на площади 250 квадратных метров", — сказала собеседница. Из близлежащих домов эвакуировали порядка 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Комиссией признаны непригодными для проживания 75 адресов (163 объекта), получившие повреждения в результате чрезвычайной ситуации.