Осужден еще один из участников бунта в хакасской колонии

КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Вынесен приговор еще одному участнику массовых беспорядков, устроенных летом 2016 года в исправительной колонии №35 в Хакасии, он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что суд признал виновным участника беспорядков в совершении преступления по ч.2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества).

"По приговору суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в ночь с 24 на 25 июля прошлого года подсудимый путем погрома уничтожил часть имущества в одном из отрядов колонии, а также баррикадировал оконные проемы, входы и выходы отряда. Это существенно дестабилизировало порядок отбывания наказания, установленный в исправительном учреждении, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей.

Предварительное следствие в отношении остальных организаторов и участников массовых беспорядков продолжается. В конце августа на 4 года и один месяц был осужден один из организаторов бунта. В начале сентября один из организаторов также осужден на четыре года и шесть месяцев. В начале сентября дела семи участников беспорядков переданы в суд.

В исправительной колонии №35 в Хакасии в конце июля 2016 года произошли беспорядки. Администрация учреждения шесть часов пыталась уговорить осужденных прекратить бунт, однако в ответ те начали выбрасывать на улицу тумбочки и выламывать двери в здании. Они отказывались выполнять требования администрации и требовали ослабления режима. Корпус штурмом взяли сотрудники сводного отряда ФСИН.

По данным прокуратуры Хакасии, причинами бунта стали ослабленный ведомственный контроль. К дисциплинарной ответственности были привлечены начальник ИК и несколько сотрудников.