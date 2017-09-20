Житель Тулы купил арбалет, чтобы убить судью за тюремный срок дочери

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Житель Тулы хотел с помощью арбалета и строительных патронов отомстить судье, прокурору и следователю после того, как его дочь приговорили к длительному лишению свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Следствие накануне возбудило в отношении 63-летнего жителя Тулы уголовное дело по статье "приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование". Санкция этой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным СК, летом 2017 мужчина собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора, которые в 2015 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении его дочери, а также расследовавшего дело следователя.

"Из мести за привлечение дочери к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и осуждение ее к длительному сроку лишения свободы, подозреваемый в целях посягательства на жизнь судьи, помощника прокурора и следователя приобрел различные приспособления, в том числе арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами", — говорится в сообщении.

Кроме того, как информирует следствие, у мужчины нашли маску, парик и пиротехнику. Сейчас подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.