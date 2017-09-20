Житель Тулы купил арбалет, чтобы убить судью за тюремный срок дочери

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Житель Тулы хотел с помощью арбалета и строительных патронов отомстить судье, прокурору и следователю после того, как его дочь приговорили к длительному лишению свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным СК, летом 2017 мужчина собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора, которые в 2015 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении его дочери, а также расследовавшего дело следователя.
"Из мести за привлечение дочери к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и осуждение ее к длительному сроку лишения свободы, подозреваемый в целях посягательства на жизнь судьи, помощника прокурора и следователя приобрел различные приспособления, в том числе арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами", — говорится в сообщении.
Кроме того, как информирует следствие, у мужчины нашли маску, парик и пиротехнику. Сейчас подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.