Жителя Пермского края будут судить по делу о насилии над 26 детьми

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Житель Пермского края предстанет перед судом по делу о насилии в отношении 26 детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения его по существу", — отмечается в сообщении.
Следователи установили, что с июля 2012 по июль 2016 года мужчина в одном из городов Пермского края совершал развратные действия и иные действия сексуального характера в отношении 23 детей младше 16 лет и трех детей младше 14 лет.