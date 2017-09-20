Жителя Пермского края будут судить по делу о насилии над 26 детьми

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Житель Пермского края предстанет перед судом по делу о насилии в отношении 26 детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, 39-летнего мужчину обвиняют по статьям "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, в отношении двух или более лиц", а также "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения его по существу", — отмечается в сообщении.

Следователи установили, что с июля 2012 по июль 2016 года мужчина в одном из городов Пермского края совершал развратные действия и иные действия сексуального характера в отношении 23 детей младше 16 лет и трех детей младше 14 лет.