Генерал Феоктистов после допроса признался, что великолепно спит по ночам

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Генерал Олег Феоктистов после допроса в суде по делу Алексея Улюкаева отказался комментировать суть дела, но рассказал журналистам, что со сном у него всё в порядке.

"Великолепно!" — сказал генерал, отвечая на вопрос, как ему "спится по ночам". Другие пояснения генерал давать не стал.

Феоктистов, по данным СМИ, в августе 2016 года был прикомандирован в "Роснефть" от ФСБ на должность главы службы безопасности. Именно он является автором заявления на Улюкаева о взятке в 2 миллиона долларов. В марте глава нефтяной компании Игорь Сечин объявил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

На сегодняшнем же заседании выяснилось, что Феоктистов уже не числится действующим сотрудником ФСБ. По данным источников РИА Новости, генерал собирался уйти на пенсию.

Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании экс-министр заявил, что в отношении него Игорем Сеченым и Олегом Феоктистовым якобы была организована провокация взятки.

Кроме того, имя Феоктистова как лица, якобы заинтересованного в его уголовном преследовании, называл экс-глава антикоррупционного главка МВД РФ Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.

По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.