В Подмосковье задержали лидера банды казахстанских рейдеров

АСТАНА, 20 сен – РИА Новости. Лидер организованной преступной группы, которая занималась рейдерским захватом бизнеса в Казахстане, задержан в Раменском районе Московской области, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Полиция Казахстана с октября 2016 года проводила разработку преступной группы под руководством Рафаэля Бикбаева, ранее неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков. По данным МВД, возглавляемая Бикбаевым ОПГ занималась вымогательством и рейдерством на территории Южно-Казахстанской области. В МВД полагают, что преступная группа путем угроз, вымогательства и шантажа переписала фабрику, которая принадлежала гражданину Кореи, на одного из своих участников.

"В конце июня оперативными группами в городе Шымкент одновременно задержаны девять участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата (рейдерства) фабрики гражданина Кореи, 2 августа Бикбаев объявлен в межгосударственный розыск", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме этого, по данным МВД, установлена причастность Бикбаева и к другим преступлениям.

"Шестнадцатого сентября сотрудниками МВД Казахстана и России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Рафаэль Бикбаев задержан в Раменском районе Московской области с поддельным паспортом гражданина Кыргызской Республики. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан", — сообщили в МВД.