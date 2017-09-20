В Подмосковье задержали лидера банды казахстанских рейдеров

АСТАНА, 20 сен – РИА Новости. Лидер организованной преступной группы, которая занималась рейдерским захватом бизнеса в Казахстане, задержан в Раменском районе Московской области, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел республики.
"В конце июня оперативными группами в городе Шымкент одновременно задержаны девять участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата (рейдерства) фабрики гражданина Кореи, 2 августа Бикбаев объявлен в межгосударственный розыск", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Шестнадцатого сентября сотрудниками МВД Казахстана и России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Рафаэль Бикбаев задержан в Раменском районе Московской области с поддельным паспортом гражданина Кыргызской Республики. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан", — сообщили в МВД.