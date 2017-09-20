Суд продолжит процесс по делу Улюкаева 26 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 26 сентября продолжит рассматривать дело экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании в среду суд в закрытом режиме допросил бывшего сотрудника ФСБ Олега Феоктистова, который ранее возглавлял службу безопасности "Роснефти". После этого в рассмотрении дела объявили перерыв.

Свои доказательства суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других.