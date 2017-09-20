Генерала Феоктистова допрашивали по делу Улюкаева почти полтора часа

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где прошли очередные слушания по его делу. 20 сентября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где прошли очередные слушания по его делу. 20 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Допрос генерала Олега Феоктистова в рамках дела Алексея Улюкаева продолжался почти 1,5 часа в закрытом режиме, содержание его показаний неизвестно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

После допроса в качестве свидетеля обвинения Феоктистова проводили из зала заседаний двое приставов, на вопросы журналистов он не отвечал.

Феоктистов, по данным СМИ, в августе 2016 года был прикомандирован в "Роснефть" от ФСБ на должность главы службы безопасности. Именно он является автором заявления на Улюкаева о взятке в 2 миллиона долларов. В марте глава нефтяной компании Игорь Сечин объявил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

На сегодняшнем же заседании выяснилось, что Феоктистов уже не числится действующим сотрудником ФСБ. По данным источников РИА Новости, генерал собирался уйти на пенсию.

Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании экс-министр заявил, что в отношении него Игорем Сеченым и Олегом Феоктистовым якобы была организована провокация взятки.

Кроме того, имя Феоктистова как лица, якобы заинтересованного в его уголовном преследовании, называл экс-глава антикоррупционного главка МВД РФ Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.

По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.