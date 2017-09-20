Под Красноярском рейсовый автобус попал в ДТП

КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус, следовавший из Красноярска в Нижний Ингаш, попал в аварию на трассе в Уярском районе на востоке края, сообщает в среду региональное управление МЧС.

По информации ГИБДД Красноярского края, в результате происшествия семь человек получили незначительные травмы. Среди пострадавших есть один ребенок.

"В 14.30 (10.30 мск) 20.09.2017 в Уярском районе на 905 километре автодороги Р-255 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса по маршруту "Красноярск — Нижний Ингаш". Движение перекрыто в обоих направлениях. Информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС.

На месте ДТП от МЧС России работают семь человек и две единицы техники.

По предварительным данным ГИБДД, в автобусе находились 18 пассажиров и водитель. Предположительно, водитель не справился с управлением, и машина, столкнувшись с ограждением, опрокинулась на дороге.

"Семь человек обратились для осмотра к медикам, но там очень незначительные ушибы. Среди них был ребенок, которому на вид 6-7 лет, его на попутном транспорте отправили на осмотр в больницу", — сказала собеседница агентства.