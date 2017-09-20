Роскомнадзор сообщил о несертифицированных серверах интернет-провайдеров

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Роскомнадзор проинформировал свои территориальные органы об использовании несертифицированных средств в сетях отдельных интернет-провайдеров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Мы информировали наши территориальные органы об использовании несертифицированных средств на сетях отдельных интернет-провайдеров. К нам поступила актуальная информация, и мы обязаны обратить внимание наших территориальных органов, чтобы они были внимательны при проведении контрольно-надзорных мероприятий", — сказал Ампелонский.

СМИ ранее писали, что ряд территориальных управлений Роскомнадзора разослали письма операторам связи о том, что компания Google устанавливает несертифицированные серверы в сетях интернет-провайдеров, которые увеличивают скорость доступа к ресурсам Google.

"Это обычная практика. Вне зависимости от бренда. Закон одинаково работает для всех", — отметил представитель Роскомнадзора.

Во вторник начальник управления связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Елена Заева заявила, что служба проводит анализ компаний Google и "Яндекс" на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов при выдаче в поиске в РФ.