В ДТП с участием скорой помощи в Москве пострадали три человека

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и легкового автомобиля на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 11.15 машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Hyundai на пересечении Ленинского проспекта и Университетского проспекта. В результате ДТП машина скорой помощи опрокинулась. Пострадали три человека, из них двое в "скорой", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.